李桂嫦带旺「非惟侥幸」？

刚周日沙田赛事，女马主李桂嫦的「进傲星」打开胜利之门，赛后李桂嫦和丈夫姜炳辉，以及一众好朋友如「飞轮」系马主沈墨宁一起在凯旋门开心拉头马，分享胜利喜悦。

今期周三谷草赛事，李桂嫦的丈夫姜炳辉名下的「非惟侥幸」，将会出争第七场三级赛千八米一月杯，李桂嫦刚赢马，或能带旺「非惟侥幸」。

按图睇有关相片：

陈嘉甜