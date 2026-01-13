李桂嫦带旺「非惟侥幸」？
更新时间：13:17 2026-01-13 HKT
刚周日沙田赛事，女马主李桂嫦的「进傲星」打开胜利之门，赛后李桂嫦和丈夫姜炳辉，以及一众好朋友如「飞轮」系马主沈墨宁一起在凯旋门开心拉头马，分享胜利喜悦。
今期周三谷草赛事，李桂嫦的丈夫姜炳辉名下的「非惟侥幸」，将会出争第七场三级赛千八米一月杯，李桂嫦刚赢马，或能带旺「非惟侥幸」。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
