大摩偕太太FiFi跻身马主行列

马圈快讯
更新时间：13:00 2026-01-13 HKT
发布时间：13:00 2026-01-13 HKT

早前大摩入马场欣赏赛事，并向本报记者透露，他和数位好朋友组织再创新高赛马团体，将会有新马抵港，交由游达荣训练。

再创新高赛马团体的经理人有两位，分别是已荣休的殿堂级练马师大摩和「骏发一生」马主李旨健，团体成员有大摩的太太FiFi，资深马主「猴王」系马主张汉杰、「千杯」马主黄展亮及「活力」系马主周祈锐。

陈嘉甜

