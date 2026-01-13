邓咏琪前往澳洲物色良驹

「魅力」和「知遇」系马主邓咏琪是马圈少数懂得骑马的女马主，她和其家人多年来在港养马，十分支持香港赛马会。而邓咏琪的好朋友前本地骑师杨启棠（现名杨宗泽）Thomas Yeung是香港马会培育的人材，当年杨启棠挂靴后仍从事与赛马相关的不同工作，现时他为澳洲神奇百万拍卖公司（Magic Millions）的驻香港区代表。

邓咏琪 (左) 和家人前往澳洲，出席拍卖会，希望顺利物色良驹。而杨启棠 (右) 也积极发挥所长，希望为马主挑选合适香港竞赛环境的赛驹。

近日澳洲神奇百万拍卖公司（Magic Millions）举行马匹拍卖会，邓咏琪和家人前往澳洲，出席拍卖会，希望顺利物色良驹。而杨启棠也积极发挥所长，希望为所有马主朋友及买家挑选合适香港竞赛环境的周岁马及赛驹。

陈嘉甜