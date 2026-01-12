艾兆礼「翠红」「有财有势」

艾兆礼近期手风持续，昨日伙拍「进傲星」爆半冷赢马，他已连胜三期。周三晚跑马地夜赛，其六匹坐骑实力良好，有机会延续胜榄，艾兆礼在接受查询时表示，「翠红」和「有财有势」均近绩良好，如今各自出战合适路程，应具争胜机会。

翠红状态仍勇

「翠红」将转战上季曾连捷的谷草千二米。

「翠红」上仗在田草千二米成大热门得第五后，周三晚将转战上季曾连捷的谷草千二米，艾兆礼说：「上仗『翠红』走势其实不差，在强手林立之下才不幸落败，但亦所负不远。复课后我亦策骑牠快跳多课，其走势依然出色，目前状态仍勇，今次转战谷草千二米只负一二一磅，只要发挥出实力，有望收复前失。」

有财有势演出准绳

「有财有势」上季曾在艾兆礼胯下赢出两场头马。

「有财有势」上季曾在艾兆礼胯下赢出两场头马，周三晚再攻谷草一哩赛，骑者分析说：「虽然『有财有势』已经七岁，评分亦处于高位，但是牠在谷草一哩演出准绳，上周排十二档，仍仅以两马位落后头马得第五，反映其状态仍勇，所以今次匆出跑同程，当然乐于再骑，即使同场对手实力甚强，但『有财有势』继续跑出水准，仍有机会走入三甲。」

艾兆礼还指「好精神」水准稳定，今季连场均拼得接近，周三晚此驹列阵千二米，当然属射程范围。

文杰