马场密探048｜「白鹭金刚」大热四连捷

廖康铭马房今日强阵岀击，可是多驹只上名而未能赢马，直至第十场才凭「白鹭金刚」交岀头马，不过此驹至今连赢四场，今场即使易配布文仍然赢马，下场该驹将岀战香港经典一里赛。

赛后「白鹭金刚」马主白鹭团体成员邓思高说：「『白鹭金刚』很有斗心，我很开心此驹今季可以四连捷，至于下场经典一哩配布文或潘顿，我暂时都不知道，潘顿有数匹坐骑可拣，而布文今场发挥『白鹭金刚』很好，布文也是一位非常好的骑师。」

练马师廖康铭说：「『白鹭金刚』今场负重磅力压『美丽星晨』赢马，前驹的质素优秀外，斗心也十分强横。『白鹭金刚』下场将挑战经典一哩赛，届时骑师谁属，将会在二十四小时内决定。」