希斯心系灵犀 牧场九成设施受损

大卫希斯家族拥有的灵犀牧场，其附近山林于上周四发生大火，希斯随即返回澳洲处理危机；今晨他赶返港督战，并在第六场胜出「中国心」。赛后希斯说：「『中国心』今仗排十四档形势不利，但潘顿成功令牠放松去跑，此马的目标是跑打吡，现时牠评分偏低，惟我仍会替牠全力争分。」

问及灵犀牧场情况时，希斯心情转低沉：「我今早七时才由澳洲飞回香港，一直很担心和记挂牧场事件；不幸中之大幸是整个马房没有受损，但场内90%的设施受到影响及烧毁。现时灵犀牧场有三百多匹马，只得我太太及三位儿子处理，处境很困难。」灵犀牧场今日则发出通告，指暂有七驹在火灾中丧生。

陈嘉甜

