马场密探048｜「小鸟天堂」捧竞骏会杯

潘顿在第七场的坐骑「弦力宝」落败拉停，但他始终是今日全面搏杀，于第八场他又伙拍「小鸟天堂」轻松赢得今日第五场头马，且捧走竞骏会杯，同时又以六十六分提早封王，成为骑师王冠军。

已报争今届香港打吡大赛的「小鸟天堂」，今日在潘顿胯下轻松捧走竞骏会杯，马儿赢来有余未尽，四岁马质素优秀，大家都关注潘顿今届打吡会拣哪一匹马。对此丁冠豪说：「我真是不知道，我都是在等消息。『小鸟天堂』一直在进步，牠今场赢得比我预期中轻松，我认为牠现阶段跑千六米最合适，我希望马儿持续进步，在出现慢步速时也可以跑出应有的水准。」

