Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「小鸟天堂」捧竞骏会杯

马圈快讯
更新时间：16:59 2026-01-11 HKT
发布时间：16:59 2026-01-11 HKT

潘顿在第七场的坐骑「弦力宝」落败拉停，但他始终是今日全面搏杀，于第八场他又伙拍「小鸟天堂」轻松赢得今日第五场头马，且捧走竞骏会杯，同时又以六十六分提早封王，成为骑师王冠军。

已报争今届香港打吡大赛的「小鸟天堂」，今日在潘顿胯下轻松捧走竞骏会杯，马儿赢来有余未尽，四岁马质素优秀，大家都关注潘顿今届打吡会拣哪一匹马。对此丁冠豪说：「我真是不知道，我都是在等消息。『小鸟天堂』一直在进步，牠今场赢得比我预期中轻松，我认为牠现阶段跑千六米最合适，我希望马儿持续进步，在出现慢步速时也可以跑出应有的水准。」

按下图睇更多相片：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
4小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
9小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
6小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
7小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
4小时前