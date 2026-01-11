马场密探048｜「竞骏皇者」爆大冷险胜

今日第七场三班千二米，大热门「弦力宝」直路上疑似流鼻血拉停，次热门「表之极光」又三甲不入，反而上季初岀在谷草千二米爆冷赢马的「竞骏皇者」，却在此发难，终点前越过一度岀头的「超写意」，爆出六十八倍大冷赢马。

今日是竞骏会赛马日，第八场是二班千四米竞骏会杯，全日竞骏会共派出共五驹，分别是第四场「竞骏天下」；第五场「竞骏勇士」；第六场「竞骏良驹」及第七场「竞骏皇者」及第八场竞骏会杯的「竞骏辉煌」，结果第七场游达荣训练的「竞骏皇者」在霍宏声胯下赢马。

赛后不少竞骏会成员把握机会，邀请霍宏声一起打卡。