马场密探048｜「中国心」顺利开斋

由大卫希斯家族拥有灵犀牧场附近上周四发生山林大火，希斯立即返回澳洲处理危机，昨晨希斯赶回香港，今午入马场督战，第六场四班千八米「中国心」顺利赢马开斋。

赛后希斯说：「『中国心』今场排十四档，形势不好，潘顿成功令马儿放松去跑，原本此马的目标是跑打吡，但由于评分偏低，相信非常困难，我预计牠今场胜马后大约加九分左右，希望全力争分跑打吡。」

当希斯被问及灵犀牧场的情况时说：希斯心情低沉地说：「我今早七时才由澳洲飞回香港，我一直很担心和记挂牧场事件，不幸中之大幸是整个马房没有受损，可惜牧场内有90%的设施受到影响及烧毁。现时灵犀牧场有三百多匹马，只有我的太太及我的三个儿子处理，处境很困难。」