马场密探048｜「精英高球」爆冷开胜门

今日第三场四班千二米，被捧成一点五倍一面倒大热的「大爱无疆」起步后不放而留，结果只跑第三。反而伟厩的「精英高球」，起步后上前竞跑，入直路后犹有余劲，就此直放到底，爆岀十五倍冷门，打开在港胜门。

赛后「精英高球」马主黄进达说：「『精英高球』今场面对大热门『大爱无疆』，赛前练马师对我表示『精英高球』只有三岁，仍然很年轻，持续进步中，近期状态不错，因此我对爱驹今场都有一定期望，但不会想到马儿可以稳胜。『精英高球』今场顺利取胜，我都很开心。」

练马师苏伟贤说：「『精英高球』只有三岁，原本想跑三岁分龄赛，但赛程不多，此马是David Price为马主引入，质素不错，马有速度，因此今场叫班德礼摆前走，骑者做足策骑指示。班德礼赛后表示，『精英高球』非常稚嫩，出头后不知道做甚么，马儿始终只是三岁马，仍然很质新，需要不断学习，希望牠不断改进自己，再为马主黄生建功。」

