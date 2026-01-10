桂福特「奇异欢星」「欢乐老挝」

今季首度在港开仓的桂福特，刚周三凭「特别美丽」赢得第十场头马，他表示马季开锣至今，厩内大部分参战马都跑出预期水准，不少更能取得突破，希望能借此吸引更多马主支持，而马房攻势亦将会继续，对于今期六匹参战马，他认为以「奇异欢星」和「欢乐老挝」两驹最具争胜机会。

奇异欢星持续有进

「奇异欢星」明日转战田草千二米。

「奇异欢星」刚战转投桂厩初出，在谷草千二米跑第五，落后刚周三再出赢马的「福星小子」仅个半马位。明日「奇异欢星」转战田草千二米，练者分析说：「此驹来投前曾多次出赛，而且走得接近，加上健康正常，所以来投后可立即安排操练，逐步提升状态，继而开上战阵。上仗牠跑回接近的第五，演出不差，复课状态亦持续有进，如今转战田草千二米，相信沙田马场的长直路将更适合其后上跑法，加上田泰安骑惯骑熟，希望『奇异欢星』演出进步，并能拼入前列归来。」

欢乐老挝争胜分子

「欢乐老挝」赛前备战充足，将以更佳状态迎战。

对于列阵第六场四班千八米的「欢乐老挝」，桂福特分析道：「虽然『欢乐老挝』上场转厩初出，在谷草千八米演出平平，但这正好收取热身功效，同时令我了解其脾性，如今相隔三个多星期再出，并转战田草千八米，以其前仗跑此程落后头马仅两马位的表现，应该适合发挥，而且牠赛前备战更充足，届时将以更佳状态迎战，『欢乐老挝』可期演出进步，是今场争胜分子。」

最后，桂福特表示「嘉应勇士」来投以来，晨课走势都相当理想，可是阵上却暂时未能发挥最佳水准，但毕竟马儿在其马房只出赛两场，按理表现仍有进步空间，今次「嘉应勇士」继续以良好的备战状态上阵，且抽得有利的二档并只负一二一磅，届时有望交出更理想的表现。

文杰