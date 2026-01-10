独家猛料│「海钻石」第三度重用旧名

周日沙田赛事，第二场的游厩「海蓝宝」在港初出，这个马名已是第三度旧名重用：第一匹「海钻石」是由已故练马师方禄麟训练，在港累积八捷；第二匹则是由已荣休的大摩训练，在港亦赢出五场头马。至于现役由游达荣训练的「海钻石」，能否如前两驹同名马般是多捷马，令人期待。

现役由游达荣 (图) 训练的「海钻石」，能否如前两驹同名马般是多捷马，令人期待。

第二匹「海钻石」(图) 是由已荣休的大摩训练，在港亦赢出五场头马。

周日在港初次登场的「海钻石」(图)，马主香港高尔夫球会赛马团体的马主成员大多是资深马主。

至于周日在港初次登场的「海钻石」，马主香港高尔夫球会赛马团体的马主成员大多是资深马主，如「一定超」马主何志豪、「得意佳作」马主陈耀星、「腾达勇士」马主梁孔德等，且看这匹由游达荣训练的马，会否为这班资深马主带来好成绩。

陈嘉甜