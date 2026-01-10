Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

独家猛料│「幸运」系生力军「幸运奇兵」登场

「幸运」系掌舵人梁启徽和家人在港养马多年，最令马迷印象深刻，首推赢过一级赛的「幸运马主」。梁启徽和太太张素玲，两位儿子梁文谦，梁文鸿及新抱一家人都有养马。

今期沙田赛事，梁文谦的生力军「幸运奇兵」将在港初出出争第二场，梁文谦在香港的养马运甚佳，同主马「幸运有您」在罗富全训练下取得八捷，表现出色；至于今次生力军「幸运奇兵」隶属廖厩，且看梁文谦和廖康铭合作能否擦出新火花。

另外，梁文谦的弟弟梁文鸿的「幸运愉快」将跑周日第三场，对于梁氏兄弟来说，当然希望一对「幸运」系马有幸运之神眷顾，齐齐交出好成绩。

