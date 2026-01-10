多位马主出席今早跑马地试闸

今早跑马地举行试闸，多位马主撑场，观看旗下马匹出试，出席马主包括香港马王「嘉应高升」马主团体经理人梁锡光、「辣」系马主吴创木和其家人、「和平波」、「爱心波」、「正义波」等马主苏振雄及其太太、儿子苏志康Alex；「祝愿」三位女马主车晓红、唐献芳、许礼诗；「跑得」系马主刘宝文及其太太；「致力之城」马主凌基伟等等，场面非常热闹。

值得一提是「跑得」系马主刘宝文和太太吴慧思今早到场观看试闸，期间和廖康铭倾谈良久。明天沙田赛事，刘宝文和其太太吴慧思的「骏跑得」及「骏跑得」分别出战第八及九场，这两驹均交由廖康铭训练，力争佳绩。

