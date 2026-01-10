灵犀牧场附近山火 希斯家族当机立断及早彻离

练马师大卫希斯家族在澳洲的灵犀牧场，附近刚周四傍晚发生山火，一发不可收拾，已经波及灵犀牧场的外围道路，希斯已经在日前返回澳洲主持大局，幸好希斯家族当机立断，判断正确，一早听从澳洲政府的指示，人马及早撤离，才可以做到所有马匹和牧场员工全部安全。

灵犀牧场今早发出有关声明，大致内容是灵犀牧场的宗旨是确保所有职员和马匹安全，刚周五当地山火的情况迅速转变为灾难性，灵犀牧场已经尽一切努力做好了准备，并遵循了当局和专家的所有建议，但火灾的影响是不可避免的。幸而灵犀牧场的人马安全，可惜灵犀牧场的外围道路、围栏以及部分设施被烧毁了。至于主要的马房、运营区域、操练跑道则没有受到影响，声明中说「我们的目标是尽快恢复正常业务，如果情况允许的话，甚至可能明天恢复正常。我们要真诚地感谢CFA和紧急服务，我们出色的员工，Benalla赛车俱乐部接待我们的员工，Inglis今天上午立即介入，以及许多正在协助我们马匹搬迁和护理的行业同事和朋友。」

陈嘉甜

