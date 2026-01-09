香港经典一哩赛参赛阵容 料在周日沙田赛事后逐渐明朗

2025/2026年度马季四岁马经典赛事系列首关香港经典一哩赛（1600米）将于2月1日上演，而参赛阵容相信会于本周日（1月11日）的沙田赛事后逐渐明朗。多匹四岁佳驷将于这个关键的周末赛日上阵，力求取得佳绩以提升入围香港经典一哩赛的机会，从而争夺高达一千三百万港元的总奖金。



当天其中一个焦点将是第三班（条件限制）白石凹让赛（1600米）。部分参赛马冀能在此赛成功争取出战香港经典一哩赛的入场券，也有一些赛驹会以此赛作大赛前的最后砥砺。



这场只限四岁马参加的赛事云集了不少佳驷，当中由廖康铭训练的「白鹭金刚」将负顶磅135磅上阵。此驹至今六战悉数跑入三甲，最近三仗更取得三连捷，近况大勇。



潘顿在「白鹭金刚」的近三场胜仗中均为牠执缰，但这位冠军级骑师今仗却选策季内表现同样出色的「美丽星晨」（134磅）出赛，而「白鹭金刚」则改由布文主辔。由告东尼训练的「美丽星晨」季内曾胜出一哩赛事，潘顿对牠的进度赞不绝口。

潘顿正在物色香港经典一哩赛的坐骑，他将在周日沙田赛事策骑「美丽星晨」上阵。



潘顿说：「马儿惹人喜爱，态度甚佳，能做妥一切要求。牠的前速颇快，鞍上人可加以利用。牠往往能占得好位，表现甚为准绳。」



这匹「雷霆夜」的子嗣现时评分82分，看来很有机会夺得香港经典一哩赛的参赛席位。潘顿向来在香港经典一哩赛有不少坐骑选择，倘若「美丽星晨」于

周日能以佳势夺冠的话，相信有望获得这位冠军骑师的青睐。



潘顿补充道：「马儿试闸表现良好，进度不错。牠实而不华，每次出赛都专心竞跑。马儿看来佳态洋溢，我期望牠会再次交出佳作。」

丁冠豪马房的「小鸟天堂」今季已取得两捷。



与此同时，这位在今季骑师榜上领先的好手也有机会选择伙拍「小鸟天堂」出战香港经典一哩赛。由丁冠豪训练的「小鸟天堂」（122磅）将于周日出争主题杯赛第二班竞骏会杯（1400米让赛），力争再下一城。



潘顿今季已两度主策这匹「豪华房车」的子嗣抡元，并指马儿的进度良好。



潘顿说：「马儿是另一匹表现无可挑剔的佳驷，每次出赛均全力以赴。牠试闸表现良佳，时刻都继续有一点进步。」



潘顿仍未选定香港经典一哩赛的坐骑，但表示他于周日赛事结束后将有更清晰的想法。



潘顿说：「还有一些事情要考虑，不过经过今个周末后，我相信自会有答案。」

「遨游气泡」再度冲击三冠王

另一方面，「遨游气泡」自去年12月攻下浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）后首次试闸，为卫冕三冠王宝座备战。



这匹七岁佳驷于周五（1月9日）早上在沙田参加一组1200米泥地试闸，最终在潘顿胯下以第六名轻松过终点，缔速1分09.59秒。



随著「浪漫勇士」的马主刘栢辉决定安排牠今季留港参赛，预料「遨游气泡」将有机会在三冠大赛中与该匹已胜出十一项一级赛的八岁超级佳驷再度同场较量，势将成为今季的焦点之一。



今季三冠大赛将于1月25日以总奖金高达一千三百万港元的一级赛董事杯（1600米）揭开序幕。



本周日（1月11日）沙田马场将举行十一场赛事，头场第五班赤径让赛（1200米）将于下午十二时三十分开跑。