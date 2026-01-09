艾兆礼「一世美丽」「威利金箭」
发布时间：17:45 2026-01-09 HKT
刚周三策骑「福星小子」赢马的艾兆礼，周日将有九匹坐骑列阵，且来自七个不同马房，反映广受支持；骑者表示，会继续全力以赴，务求替坐骑争取表现，以便争取更多合作机会。今战坐骑之中，则以「一世美丽」和「威利金箭」两驹最具争胜机会。
最近两次赛事，艾兆礼均伙拍蔡厩马胜出，先是策「星际快车」胜出三级赛洋紫荆短途锦标；刚周三则替「福星小子」取得连捷，骑练合作相当愉快。
一世美丽全力争分
今战艾兆礼替三匹蔡厩马主辔，他对出争第十场三班千六米条件赛的「一世美丽」最为看好；这匹四岁马近三战配麦道朗取得两冠一亚，目前评六十五分，若要参加稍后的四岁大赛，仍有争分之必要，今仗帅权落入艾兆礼之手，相信骑者必全力助此马抢分。艾兆礼说：「今场赛事是给予这些质新马争分机会，以出战稍后举行的四岁马经典大赛，『一世美丽』季内已赢过两场头马，其中一场更是今赛路程千六米，所以牠的近态和路程适应性都不成问题，加上牠只负轻磅和排二档上阵，当然有机会挑战同场几匹恶马，以争取季内第三场头马。」
威利金箭收复前失
至于出战第八场二班千四米竞骏会杯的希厩「威利金箭」，在港跑过两仗，初出于田草千二米跑获一席亚军，上仗增程至千四米则跑获季军，两仗皆负于头马半个马位。
「威利金箭」复课后，由艾兆礼接手操练，早前亲自试过多课，骑者对其马性已颇了解。艾兆礼说：「『威利金箭』跑过两仗后，状态稳步上扬，我每次替其出试后，都感到牠的状态在进步中。此马来港前赛绩良好，抵港后亦已适应环境，阵上表现理应愈来愈好，今战再跑千四米，应有机收复失地，争取在港首场头马。」
文杰
