周日沙田日赛多宝大赏共高达2,600万港元

本周日（1月11日）的沙田日赛，除了有累积多宝外，马会更会拨出多宝，提供赢取合共达2,600万港元的机会。



三T彩池有700万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金有机会高达1,300万港元。



另外，马会将从营办者储备拨出共130万港元多宝，当中分别会注入30万港元至第一口孖T及100万港元至第五口孖T，预计10港元一注独中的彩金可分别获派300万港元及900万港元。



马会更从多宝储备拨出100万港元至第11场赛事的四重彩及四连环合并彩池。



开售时间

周日赛事的各项彩池，将于1月10日中午12时正开始接受投注*。顾客可在各场外投注处#、电话投注及数码平台**购票。



* 投注人士必须年满18岁



# 部份场外投注处服务时间或有不同，请浏览https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查阅最新详情



** 数码平台包括网上投注服务「投注区」bet.hkjc.com、马会投注三合一及Racing Touch流动应用程式

