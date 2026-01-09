周日沙田日赛多宝大赏共高达2,600万港元
更新时间：13:49 2026-01-09 HKT
发布时间：13:49 2026-01-09 HKT
发布时间：13:49 2026-01-09 HKT
本周日（1月11日）的沙田日赛，除了有累积多宝外，马会更会拨出多宝，提供赢取合共达2,600万港元的机会。
三T彩池有700万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金有机会高达1,300万港元。
另外，马会将从营办者储备拨出共130万港元多宝，当中分别会注入30万港元至第一口孖T及100万港元至第五口孖T，预计10港元一注独中的彩金可分别获派300万港元及900万港元。
马会更从多宝储备拨出100万港元至第11场赛事的四重彩及四连环合并彩池。
开售时间
周日赛事的各项彩池，将于1月10日中午12时正开始接受投注*。顾客可在各场外投注处#、电话投注及数码平台**购票。
* 投注人士必须年满18岁
# 部份场外投注处服务时间或有不同，请浏览https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查阅最新详情
** 数码平台包括网上投注服务「投注区」bet.hkjc.com、马会投注三合一及Racing Touch流动应用程式
最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
2026-01-08 10:00 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
2026-01-07 16:37 HKT