麦伟利选策新星「扬凡高恩」角逐国王碟 盼凭轻磅之利夺魁

国王碟（1600米一级赛）将于本周六（1月10日）在南非凯尼沃斯马场上演。今届赛事的阵容鼎盛，最近两季的南非马王「戴夫大王」及「八加十八」均列阵其中，但大战前夕广受谈论的参赛马却是三岁新星「扬凡高恩」。



「扬凡高恩」上仗虽攻下与今仗同场同程的好望角坚尼（1600米一级赛），但作为阵中唯一的三岁马，牠将较同场十三匹对手少负十一磅上阵。



「扬凡高恩」出道以来六战四胜，包括两夺一级赛冠军，其余两仗均跑获亚军。目前位居南非骑师榜前列的麦伟利今仗将伙拍「扬凡高恩」参赛，而非选择继续替同属郭克及郭明勋马房的另一参赛马「戴夫大王」执缰。



麦伟利曾在香港策骑，2019年离港发展，而「扬凡高恩」迄今各仗均由他主辔。



「我必须作出选择。毫无疑问，『戴夫大王』是匹好马。上仗牠赢得十分出色，须知道当时牠承受莫大压力，而赛事形势也不适合牠发挥，因此牠必须展现十足拼劲。」麦伟利去年也曾伙拍「戴夫大王」在基维尔胜出一级赛金挑战大赛（1600米）。



「我也认为开普敦近期雨量不多，跑道将会颇为干快，让『戴夫大王』占优。」



「这些都是对『戴夫大王』有利的因素，但我觉得『扬凡高恩』的优势也不小。马儿是阵中最年轻的一驹，获得所有对手让磅，因此我选择策骑牠参赛。」



「马儿的前景令人充满期待。我们从一开始便很喜欢牠，而看到牠在马场上一再展现实力，感觉实在很好。若可目睹牠击败一众年长佳驷夺魁，那就更加美妙了。」

「戴夫大王」改配蒙格争功

本周末将由蒙格执缰的「戴夫大王」曾于去年12月13日出争绿峡锦标（1600米二级赛），最终在麦伟利胯下胜出该项与今仗同场同程的重要前哨战，而该仗败于牠蹄下的「加利斯」、「再度遇见」及「航海旅行」也会出战今届国王碟，预料均会备受追捧。



麦伟利说：「『加利斯』及『再度遇见』于该仗末段的走势均甚佳，就连『航海旅行』的冲刺我也觉得相当不俗。」



「众所周知，『八加十八』今次将是（自去年7月后）首度上阵。单以赛绩而论，牠或许是阵中最强的一驹，不过一哩可能较牠的首本途程略短，而且久休后的首仗也不容易应付。」



「八加十八」上季先后攻下大都会锦标、好望角打吡及日报锦标2000三项2000米一级赛，凭超卓表现荣登2024/2025年度马季的南非马王宝座。此驹上季最后一战于去年7月出争一级赛德班七月让赛（2200米），惜以短距离之差不敌「真王子」而屈居亚军，赛后一直休赛至本周末复出，预料将由爱尔兰名将莫艾诚主㘘，与同属今仗争胜分子的「真王子」再度较量。



国王碟编为海外赛事第一组第八场，将于香港时间1月10日（星期六）晚上十时四十五分开跑。