马场密探048｜「翠儿威威」开斋兼捧杯

更新时间：21:22 2026-01-07 HKT
发布时间：21:22 2026-01-07 HKT

巫伟杰马房的「翠儿威威」，今场加配面箍上阵，即使排在十档，但在骑师周俊乐胯下起步顺利抢岀领放，并就此一放到底，赢得在港首场头马之余，又捧走香港会挑战杯，周俊乐暂时在骑师王积分表上，以二十四分领先。

赛后「翠儿威威」马主陈桥森说:「『翠儿威威』在香港打开胜利之门兼捧杯，我感到非常感恩，我非常多谢练马师巫伟杰和骑师周俊乐，以及支持这匹马的朋友。马儿今仗在配备上有变动，成功令马匹走势稳定，希望马匹继续取得胜利。在我眼中，周俊乐是一位非常勤力的骑师，我常鼓励他要多些操马，努力骑马，就会有更多人支持。在赛马以外，我觉得周俊乐是一位很文静的人，有时比较保守，我鼓励他不妨多做善事。多多关心社会。」

周俊乐今晚以「佳福驹」和「翠儿威威」起孖，后驹更是其女友爸爸陈桥森的爱驹。

周俊乐说：「每一场头马，对我都是很有意义，包括『翠儿威威』，由上季开始我已一直为此马主操，很开心为马儿打开胜利之门。巫伟杰为马儿加了羊毛面箍，让马儿的视野更开扬，结果取得正面效果，可见此配备有用，我很多谢巫伟杰的支持。至于另一场头马『佳福驹』，我有参考过该驹赢马时的骑法，以及落败时的表现，从而有助今场发挥。」

