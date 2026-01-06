希威森「莲冠皇」「精彩福星」

希威森刚周日策骑「旺旺嘉驹」赢得今季第十五场头马，而且至今连赢三个赛日，显然手风转旺。明晚跑马地夜赛，希威森只有三匹坐骑上阵，但他扬言贵精不贵多，「莲冠皇」和「精彩福星」均具机会争胜，届时一定全力以赴，务求乘胜追击。

莲冠皇收复前失

「莲冠皇」最近两场增程跑一六五○米，结果均取得亚军。

廖厩「莲冠皇」最近两场增程跑一六五○米，结果均取得亚军，明晚再攻同程，希威森说：「虽然『莲冠皇』增程出击后尚未取得胜利，但牠的演出仍令我感到满意，例如上场牠的排位并非理想，却仍然力拼得第二，根本难度非轻，赛后此驹获得足够时间休息和回复状态，今次再跑同程，状态肯定不成疑问，加上马儿累积过去两场的经验后，如今再跑中距离赛事，可望演出进步，『莲冠皇』有机会在此收复前失，赢回一场头马。」

精彩福星速度十足

「精彩福星」上场初跑谷草一千米力拼得第三。

希厩「精彩福星」上场初跑谷草一千米，即凭本身速度上名，相隔三个星期之后，明晚再跑同程，希威森说：「『精彩福星』速度十足，理应合跑谷草短途赛，所以上场能力拼跑第三，令牠在日后部署上有更多选择。明日牠再跑一千米，跟多匹快马同场，争胜难度不低，届时「精彩福星」的取胜关键，在于能否起步后顺利贴栏抢放，得以发挥本身速度。希望『精彩福星』有较佳的际遇，便有机会争胜。」

对于另一匹坐骑「纵横大兄」，希威森表示此驹初出即在直路赛上名，证明本身具有质素，但牠始终只是三岁马，跟年长马和经验较丰富的对手交锋，自然较为蚀底，不过随着本身出赛经验增多，阵上演出亦逐渐有进步，再者状态亦有提升。今次列阵谷草千二米，实属射程范围，希望届时走得更接近，至走入三甲一席归来。

文杰