艾兆礼「福星小子」「智胜攻略」

骑师艾兆礼昨日伙拍「星际快车」捧走三级赛洋紫荆短途锦标，周三晚跑马地夜赛，其八匹坐骑亦具份量，有望为他继续争取头马进帐，他今晨操后表示，对「福星小子」和「智胜攻略」两驹的机会最感乐观。

福星小子有望再捷

「福星小子」刚战由艾兆礼策骑，在谷草千二米赢得其在港首场头马。

蔡厩「福星小子」刚战由艾兆礼策骑，在谷草千二米赢得其在港首场头马，周三晚此驹再跑同程，艾兆礼认为有望再捷。「无疑『福星小子』上场在负轻磅和排内档等有利形势下取得胜利，但毕竟马儿服役至今出赛次数不多，照理赢马之后，将有助提升马儿的斗心和战斗力，所以，即使今次加六磅再跑，对手亦较上场强，但『福星小子』维持进度，亦足以在此再次交出成绩，争取连捷。」

智胜攻略回复佳态

「智胜攻略」上季曾在谷草千二米三捷。

廖厩「智胜攻略」上季曾在谷草千二米三捷，周三晚此驹再攻此程，骑者分析说:「『智胜攻略』现阶段竞逐此路程最合适，刚战此驹回师该路程，若非起步受碰撞，与及途中走外叠竞跑，相信牠会跑得更接近，今次『智胜攻略』再跑同程，即使负磅稍重，但是相信目前已回复佳态，只要临场发挥得好，起步守在前列至中间位置，牠便可以发挥出本身实力，是今场争胜份子。」

文杰