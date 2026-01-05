Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆礼「福星小子」「智胜攻略」

马圈快讯
更新时间：18:06 2026-01-05 HKT
发布时间：18:06 2026-01-05 HKT

骑师艾兆礼昨日伙拍「星际快车」捧走三级赛洋紫荆短途锦标，周三晚跑马地夜赛，其八匹坐骑亦具份量，有望为他继续争取头马进帐，他今晨操后表示，对「福星小子」和「智胜攻略」两驹的机会最感乐观。

福星小子有望再捷

「福星小子」刚战由艾兆礼策骑，在谷草千二米赢得其在港首场头马。
「福星小子」刚战由艾兆礼策骑，在谷草千二米赢得其在港首场头马。

蔡厩「福星小子」刚战由艾兆礼策骑，在谷草千二米赢得其在港首场头马，周三晚此驹再跑同程，艾兆礼认为有望再捷。「无疑『福星小子』上场在负轻磅和排内档等有利形势下取得胜利，但毕竟马儿服役至今出赛次数不多，照理赢马之后，将有助提升马儿的斗心和战斗力，所以，即使今次加六磅再跑，对手亦较上场强，但『福星小子』维持进度，亦足以在此再次交出成绩，争取连捷。」

智胜攻略回复佳态

「智胜攻略」上季曾在谷草千二米三捷。
「智胜攻略」上季曾在谷草千二米三捷。

廖厩「智胜攻略」上季曾在谷草千二米三捷，周三晚此驹再攻此程，骑者分析说:「『智胜攻略』现阶段竞逐此路程最合适，刚战此驹回师该路程，若非起步受碰撞，与及途中走外叠竞跑，相信牠会跑得更接近，今次『智胜攻略』再跑同程，即使负磅稍重，但是相信目前已回复佳态，只要临场发挥得好，起步守在前列至中间位置，牠便可以发挥出本身实力，是今场争胜份子。」

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
01:08
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
9小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
19小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
9小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
6小时前
委内瑞拉未来局势如何发展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
11小时前
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
时事热话
7小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
11小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
2026-01-04 16:42 HKT
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
23小时前