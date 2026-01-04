Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「睿盛人生」大热胜出

马圈快讯
更新时间：16:13 2026-01-04 HKT
发布时间：16:13 2026-01-04 HKT

今日第七场二班千六米，潘顿策骑的「睿盛人生」以大热门身份顺利取胜。

赛后练马师伍鹏志说：「我问了潘顿可否继续伙拍『睿盛人生』出争今届四岁马经典赛事系列，潘顿则回复我，说要给予他多一点时间。『睿盛人生』今场在潘顿胯下出闸很快，马儿跑来有点生硬，会四围望，有点斗口，此马今场负一三○磅仍然顺利取胜，表现不错，将来可以跑更长途程。『睿盛在生』前一场于黄宝妮胯下一出即胜，当时马儿的走势不规矩，上场再出，沿途际遇不利，败难作准，今场易配潘顿，马儿交出应有水准，顺利取胜。」

