马场密探048｜「心雄雄」开斋兼捧杯

马圈快讯
更新时间：15:52 2026-01-04 HKT
发布时间：15:52 2026-01-04 HKT

希斯马房的「心雄雄」，之前几场均抽得大外档，也能够所负不远而上名，今次再跑同程千四米，终于排在有利三档，结果演出果然进步，有华将杨明纶胯下轻松赢马，且捧走保良局杯。

「心雄雄」今日开斋兼捧走保良局杯，希斯说：「『心雄雄』来港后，需要很长时间适应环境，赛前杨明纶为牠主试，骑者对我表示马儿非常弗，我们觉得牠今场的状态已达巅峰，我觉得牠未必会有好大进步，但有力保持进度和勇态，希望牠在四班可以再交出头马。『心雄雄』今季四战跑田草千四米都是排外档，其中上场在劣势下都跑得第三名，今场排三档有利，顺利补中。」

