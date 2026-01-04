马场密探048｜「威武年代」纪仁安起孖
更新时间：15:21 2026-01-04 HKT
发布时间：15:21 2026-01-04 HKT
发布时间：15:21 2026-01-04 HKT
前法国冠军骑师纪仁安在元旦日凭「安都」赢马后，今日继续取得佳绩，在第一场伙拍姚厩的「全神贯注」胜出后，在第五场又策骑吕健威马房的「威武年代」赢马，顺利起孖，并在骑师王积分表上以二十四分领先。
吕健威今日以「威武年代」胜出在港第九百九十介场头马，再赢多两场头马便能闯一千W大关。纪仁安策骑「威武年代」沿途曾经跌鞭，末段以手拍马身，仍然可顺利取胜。纪仁安以「全神贯注」和「威武年代」起孖。
吕健威说：「『威武年代』虽然跌鞭，幸好纪仁安的缰绳掌控得宜，令马儿跑得很畅顺，顺利跑出应有的水准。『威武年代』自从上季赢马后，一直都未能重敲胜门，我便不断摸索，安排牠尝试不同场地和路程。我觉得沙田千四米对此马来说是最好，纪仁安骑牠的发挥出色，可以令马匹可以放松跑。纪仁安末段跌鞭都赢马。至于『威武年代』过往曾在快活谷排外档，有些骑师为了抢位，早段太骑牠，令马匹末段无以为继。」
