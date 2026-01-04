Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「俏眼光」今季第二捷

更新时间：13:45 2026-01-04 HKT
今日沙田第二场四班一千米直路赛，吕厩的「兴驰千里」新胜而临，被捧成两倍大热门，可是只跑尾三过终点。反而另一匹质新马「俏眼光」却克服一三五磅重磅，后上击败一度岀头的「拉合尔」，赢得其今季第二场头马，至于蔡约翰今季头马数字升至十五场。

赛后「俏眼光」马主潘子聪医生说：「『俏眼光』上场在田草一千米出赛，状态大约八成左右，负一三五磅重磅下都跑得第二名，表现已算不错。『俏眼光』经过上场适应重磅后，今场再出仍然负一三五磅，而马儿的状态比上场更弗，心智比前成熟，结果成功重敲胜利之门，顺利交出理想成绩。我们多谢马迷支持。我们预计『俏眼光』将来可以跑更长的路程，例如千二米，甚至千四米，当然一切全部交由蔡约翰部署。」

「俏眼光」另一位马主谭智峰的爸爸谭荣根是「眼光」系马主，谭荣根和其太太名下的「巧眼光」在去年十二月二十七日赢马，「巧眼光」赢马后，把好运延续至「俏眼光」。谭荣根笑说：「记得『巧眼光』赢马后，我说过希望『眼光』系转运，继续有好成绩，今日轮到『俏眼光」建功，我们当然开心。」

