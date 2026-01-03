独家猛料│王氏兄弟生力军 「带赢来」登场
曾经养有「日日精彩」、「天天精彩」、「带盈来」、「带福来」、「包剪揼」及「飞行棋」等多驹的马主，王文扬和弟弟王家扬周日将有新马初次登场，王氏兄弟合伙的希厩「带赢来」，本周日将出战第三场四班千二米泥地。
「带赢来」交由希斯训练，在港初出即跑泥地，马儿赛前曾经出试泥闸，仄准性能，今场在港初出跑泥地，相信非无的放矢。
「带赢来」今场由田泰安策骑，刚周四元旦日，他伙拍希厩的「风云武士」击败天王郭富城的「舞林密码」赢马，携手捧走三级赛1400米华商会挑战杯，这对骑练组合今期再以「带赢来」、「星威心得」合作，且看能否再建佳绩。
陈嘉甜
