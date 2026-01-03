Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

独家猛料│王氏兄弟生力军 「带赢来」登场

马圈快讯
更新时间：19:45 2026-01-03 HKT
发布时间：19:45 2026-01-03 HKT

曾经养有「日日精彩」、「天天精彩」、「带盈来」、「带福来」、「包剪揼」及「飞行棋」等多驹的马主，王文扬和弟弟王家扬周日将有新马初次登场，王氏兄弟合伙的希厩「带赢来」，本周日将出战第三场四班千二米泥地。

曾经养有「日日精彩」、「天天精彩」、「带盈来」、「带福来」、「包剪揼」及「飞行棋」等多驹的马主，王文扬和弟弟王家扬周日将有新马初次登场
曾经养有「日日精彩」、「天天精彩」、「带盈来」、「带福来」、「包剪揼」及「飞行棋」等多驹的马主，王文扬和弟弟王家扬周日将有新马初次登场
王文扬和弟弟王家扬周日将有新马初次登场，王氏兄弟合伙的希厩「带赢来」(图)，本周日将出战第三场四班千二米泥地。
王文扬和弟弟王家扬周日将有新马初次登场，王氏兄弟合伙的希厩「带赢来」(图)，本周日将出战第三场四班千二米泥地。

「带赢来」交由希斯训练，在港初出即跑泥地，马儿赛前曾经出试泥闸，仄准性能，今场在港初出跑泥地，相信非无的放矢。

「带赢来」(图) 交由希斯训练，在港初出即跑泥地，马儿赛前曾经出试泥闸，仄准性能，今场在港初出跑泥地，相信非无的放矢。
「带赢来」(图) 交由希斯训练，在港初出即跑泥地，马儿赛前曾经出试泥闸，仄准性能，今场在港初出跑泥地，相信非无的放矢。

「带赢来」今场由田泰安策骑，刚周四元旦日，他伙拍希厩的「风云武士」击败天王郭富城的「舞林密码」赢马，携手捧走三级赛1400米华商会挑战杯，这对骑练组合今期再以「带赢来」、「星威心得」合作，且看能否再建佳绩。


陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
7小时前
委内瑞拉首都传爆炸声 美媒指特朗普下令空袭
02:05
空袭委内瑞拉｜【持续更新】特朗普下令轰国防部、军用机场等 委要求联合国召开紧急会议
即时国际
1小时前
委内瑞拉空袭︱特朗普：总统马杜罗夫妇已被擒
02:05
空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 消息：将在美国接受刑事审判
即时国际
3小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
9小时前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
01:22
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
11小时前
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
7小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
6小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT