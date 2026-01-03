艾兆礼「喜尊龙」「星际快车」

骑师艾兆礼于元旦日赛事演出一般，只有一匹坐骑「千帆驹」走入冷位，其余悉数落第，不过明午沙田日赛，其九匹坐骑实力更强，有机会届时交出成绩，艾兆礼昨晨亦表示，对「喜尊龙」增程跑中距离比赛，「星际快车」则出战三级赛洋紫荆短途锦标，两驹均是其今战争分筹码。」

喜尊龙争胜份子

「喜尊龙」今季三战田草千四米，取得冠亚季各一。

苏厩「喜尊龙」今季三战田草千四米，取得冠亚季各一，包括刚战在麦道朗胯下，不敌「小鸟天堂」得第二，明日此驹增程跑千六米，艾兆礼说:「早前我已经在晨课期间，过档「喜尊龙』操练，当时马儿走势轻松，显然牠即使季内拼过几场硬仗，目前勇态依然保持，今次此驹竞逐中距离比赛，以其阵上后上跑法，与及几场赢千四米的走势，理应可以胜任，而且牠升二班上阵，负磅骤减十四磅，令我觉得马儿有足够条件继续交出表现，『喜尊龙』将是今场争胜份子。」

星际快车路合态勇

「星际快车」服役至今所取得的三场头马，均在一千米直路赛取得。

蔡厩「星际快车」刚战才在三班赛赢马，明日此驹挑战三级赛，角逐洋紫荆短途锦标，艾兆礼认为仍有可争之道。他说:「『星际快车』服役至今所取得的三场头马，均在一千米直路赛取得，显然擅跑此程，上场牠轻松赢马之后，今仗乘勇再战，当然有机会继续发挥出本身最佳水准，加上牠只负一一五磅，同场几匹实力对手至少要让其十磅，『星际快车』形势并非太差，希望牠凭路合态勇，再次走入前列。」

艾兆礼又提到，「穿甲战鹰」上场缩程跑千二米效果不俗，只是遇上实力超级对手，才未能走得更接近，如今此驹再攻同程，同场对手里，未见再有超级对手，「穿甲战鹰」临场有较佳际遇，足以走入三甲。

文杰