甜甜小记│两马主元旦盈喜

马圈快讯
更新时间：00:41 2026-01-03 HKT
发布时间：00:41 2026-01-03 HKT

记得小时候跟随父母入戏院欣赏电影《阿甘正传》，主角汤汉斯主演的阿甘在电影中有句名言，「人生像是一盒巧克力，你永远不知道你会拿到甚么口味」。周四元旦小记听到类似的金句，出自「笑盈喜」马主何志豪口中。何志豪受访时提到做马主最重要是有耐性：「买马就似开盲盒，你不知道马匹将来的成就如何，但畀到人希望！」赛后小记见到何志豪和太太李敏儿笑容灿烂，开心程度似乎不下于当年他们养有高分马「好好玛」赢出皇太后杯，可见「笑盈喜」为何志豪伉俪带来其2026年首场头马，为这对马主夫妇带来弥足珍贵的养马体验。

「笑盈喜」为何志豪伉俪 (前排左一及二) 带来其2026年首场头马，为这对马主夫妇带来弥足珍贵的养马体验。
「笑盈喜」为何志豪伉俪 (前排左一及二) 带来其2026年首场头马，为这对马主夫妇带来弥足珍贵的养马体验。

另一个令小记留下深刻印象，是「精算」系马主庞维宁的儿子庞熙霆。庞熙霆元旦旺气迫人，他名下的「精算激流」赢马后，尾场他的团体马「晒冷」守尾门赢马。小记访问庞熙霆，他开心地说：「我在港养以来，第一次一日内拉两次头马，今次更是在2026年首个赛马日发生，真是好难忘，超级开心，希望大家新一年更加好，继续赢马。」 

至于「晒冷」团体经理人周浩干赛后受访时表示多谢马会提供平台，让他和一班好朋友一起养马。

庞熙霆 (左) 元旦旺气迫人，他名下的「精算激流」赢马后，尾场他的团体马「晒冷」守尾门赢马。
庞熙霆 (左) 元旦旺气迫人，他名下的「精算激流」赢马后，尾场他的团体马「晒冷」守尾门赢马。

香港马圈出名竞争激烈，要赢一场头马，并非容易。赛后见到以上马主朋友拉头马时展现美丽的笑容，小记也感受他们兴奋的氛围。庞熙霆的「精算奕然」将跑本周日第二场，既然马主近期够旺，不妨留意拖一票。

陈嘉甜

