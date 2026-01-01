马场密探048｜「安都」大热飞到马到

蔡约翰马房在第六场凭「精算激流」赢马后，接着在第七场又凭大热门「安都」胜出，顺利赢得孖宝，并以二十四分在练马师王积分上领先。

赛后「安都」马主王忠秣说：「『安都』今场原本蔡约翰想揾麦文坚骑，但考虑到如果下一场会升三班跑，他未必造到磅，加上布文和潘顿同场早有聘约，所以揾纪仁安主辔。今日一月一日元旦日赛马，『安都』顺利赢马，我们一家人非常开心。『安都』上场配韦纪力排十二档，形势不利，但都跑第二，表现已不错。韦纪力骑完后，建议增程跑，所以蔡约翰部署此马增程跑千六米。纪仁安是一位出色的骑师，今日发挥『安都』出色，，此驹下仗升三班仍会续争千六米。」