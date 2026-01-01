Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「笑盈喜」大冷开胜门

更新时间：13:50 2026-01-01 HKT
发布时间：13:50 2026-01-01 HKT

今日第二场四班千二米爆岀大冷门，两匹被热捧的「双子美丽」和「贤者威枫」均落第而回，反而近期成绩理想的澳洲骑师奥尔民策骑的伟厩「笑盈喜」，则在起步后抢放在前，就此直奔终点，爆岀四十七倍大冷赢马，打开在港胜门。叧外几匹冷门「海蓝宝」、「仁者荃承」及「线路达飞」悉数走入前列，构成超过一百八十五万元的四重彩。

苏伟贤的家人从加拿大来港，今午入场为练者打气，第二场「笑盈喜」顺利在奥尔民胯下报捷。

赛后马主何志豪说：「『笑盈喜』在二○二六年首个赛马日开斋，我和太太都十分开心，我要多谢苏伟贤的悉心训练，以及引入此马的Upper Bloodstock马贩公司，为我们引入此马。『笑盈喜』今场懂得放松去跑，表现令我很惊喜，奥尔民今场发挥出色，跑田草千二米特意放长缰绳，令马儿放松去竞跑，此马是短途马，希望牠继续进步；同日我另一匹爱驹『大文豪』都出赛，希望获得幸运之神眷恋，交出好成绩，我抱平常心去为马儿打气。」

