好运1月1 马场尽兴

今日在沙田马场举行「好运1月1」赛马日，入场人士可观赏精彩赛事之余，另可获赠指定「好运手提袋」，兼大玩有奖游戏。马会特备合共1.28亿元巨赏迎接新年，包括于今日特设多宝大赏，合共高达2,800万元。三T彩池设1,000万元多宝，亦拨出100万元多宝至第一口孖T。此外，第八场及尾场的四重彩及四连环合并彩池，分别注入50万元及150万元。

场内设多项精彩活动，公众于下午3时半前入到沙田及跑马地马场，可获赠指定「好运手提袋」一个，数量有限，送完即止。入场人士即可于「好赏食」楼下参与「好运由此起问答挑战」，有机会获得指定冠军名驹收藏笔乙枝，名额500个。

沙田马场第二座看台2M花园特设现场音乐环节，DJ Sarah Watts中午起将于多个时段表演，而位处沙田马场第二座看台的「连荟」，以及全港首个四层数码赛马地标「天马驿」，新晋人气歌手何榛綦（Natalie）（上图）会在场与观众大玩游戏，同大家一齐迎接新年！