游达荣「光年魅力」「幸运风彩」

更新时间：17:18 2025-12-31 HKT
发布时间：17:18 2025-12-31 HKT

游达荣上周六凭「开心老板」赢得今季第十二场头马，另外取得三个亚军，使其成为练马师王冠军。明日元旦赛事，其八匹坐骑仍具分量，有机会继续取得佳绩，练者接受查询时亦表示，「光年魅力」和「幸运风彩」两驹有备而临，最具争胜机会。

光年魅力回师千四

「光年魅力」上季服役至今，先后在田草千四米赢出五场头马，刚战牠在马会一哩锦标落第之后，明午再次回师赢马路程，游达荣分析说：「『光年魅力』在田草表现出色，早前我尝试替其增程出战，以便了解牠是否够实力出战香港国际赛，可是马儿演出不如预期，于是我便部署牠出战今赛，而现在距离上赛五星期，已有充足时间回复体力状态出战，虽然今仗对手实力甚强，数驹曾在级际赛事取得成绩，但『光年魅力』若临场跑出水准，计实力仍有资格在此争胜，倘若早段步速够快，更将提升其争胜机会。」

幸运风彩再跑同程

「幸运风彩」上场初出即在田草千二米跑第五，落后头马「关键所在」二又四分一马位，明日列阵尾场跑三班千二米，游达荣说：「『幸运风彩』质素良好，初出表现不差，可以预期跑过一场热身赛后，再出能续有进步。今次牠再跑同程，可惜排在十二档，有可能对其争胜构成影响，希望临场步速正常，好使『幸运风彩』能够顺利找到遮挡，使其有机会交出进步表现。」

游达荣接着还提到，「超胜无敌」季初跑田草千四米表现不俗，曾得一席接近的第四名，由于牠早前在谷草中距离演出未如理想，所以趁马儿目前状态仍然理想，遂决定今仗回师千四米，以及回配曾替其上名的田泰安，希望「超胜无敌」临场发挥出本身应有实力，争取前列最佳位置而回。

文杰

