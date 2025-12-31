班德礼盼与「好友心得」携手再创佳绩摘下华商会挑战杯

今季表现突出的「好友心得」（135磅）将于周四（1月1日）在沙田上阵，竞逐总奖金高达四百二十万港元的三级赛华商会挑战杯（1400米让赛）。马儿今仗因评分最高而须负顶磅上阵，而续替此驹执缰的班德礼希望牠能再创佳绩之余，也明白在让磅制分级赛中负顶磅角逐将具一定挑战。



「好友心得」是德心团体名下赛驹，今季首三仗取得全胜，当中最瞩目的胜仗为大前仗扬威总奖金高达五百三十五万港元的二级赛精英碗（1200米让赛）。这匹出自父系「千秋巨子」的短途良驹上仗于12月14日角逐总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛），首次在一级赛亮相，并在头马「嘉应高升 」之后取得第六名。



班德礼说：「马儿在该仗的发挥不俗。要在一级赛中与那些赛驹平磅角逐绝非易事，因此我仍觉得牠跑得不错。今次虽然是牠隔了一段时间后首度增程回师1400米赛事，但牠之前（于2024年7月1日）竞逐同程赛事时几乎直领到底，最终跑获亚军。」



「这些三级赛或让磅制分级赛经常由负磅最轻的赛驹胜出，因此坐骑今仗负顶磅上阵，我们必须好好管理期望。马儿现时状态良好，但同场也有多匹强敌，所以我们会尽力而为。」



「好友心得」的练马师大卫希斯在此驹上季最后一仗替牠加佩单边眼罩，其后马儿开始重拾勇态，评分由季初的84分急升至现时的110分，创下出道以来的新高。这匹七岁马至今在港七度夺冠，今仗前曾两度角逐沙田1400米赛事。

班德礼说：「我们知道马儿的气量足以应付1400米途程，加上今仗档位不俗（第一档），让我们在策略上有所选择。我会视乎大卫希斯想怎样做，阵上我们可留居他驹之后轻松竞跑；而如果马儿想按照自己的步速上前的话，我们也可以这样做。」



除了「好友心得」外，今届华商会挑战杯的参赛马还有「手机表霸」（134磅）、「包装天将」（133磅）、「光年魅力」（132磅）、「永远美丽」（127磅）、「玩笑」（117磅）、「风再起时」（116磅）、「喜至宝」（116磅）、「舞林密码」（116磅）、「信心星」（115磅）、「风云武士」（115磅）及「得道猴王」（115磅）。



今季已十胜头马的班德礼将在周四的沙田赛事策骑九驹出赛，盼能增添头马进账。这位英国籍好手当天会伙拍告东尼麾下的「八骏笑升」（124磅）出战第四班梅窝让赛（2000米），此前他曾两度与该驹携手在跑马地夺冠。



班德礼说：「我曾多次为马儿执缰，今仗将与牠再度合作。牠近期表现良佳，或许只是稍欠运气，但牠今次抽得好档（第四档），而此程对牠来说从来不成问题，有需要的话牠甚至能应付长一倍的途程。」

麦文坚 (图) 将展开在港客串期至3月29日，他元旦日会策骑「有盈勇士」、「丰功伟绩」、「包装旋风」、「手到再来」及「一起美丽」五驹上阵。



另一方面，爱尔兰骑师麦文坚将于1月1日在沙田展开在港三个月的客串期，当天他会策骑「有盈勇士」、「丰功伟绩」、「包装旋风」、「手到再来」及「一起美丽」五驹上阵。



二十二岁的麦文坚在今届浪琴香港国际赛事中策骑「班霸实力」及「名医」角逐一级赛，两驹均跑获第四名。



本周四（1月1日）沙田马场「好运1月1」赛马日合共编排十一场赛事，头场第五班松柏塱让赛（1600米）将于下午十二时三十分开跑。



当天的三T彩池将设一千万港元累积多宝，而马会将从营办者储备拨出一百万港元多宝至第一口孖T。



马会也会从多宝储备拨出合共二百万港元多宝，注入当天的华商会挑战杯（第八场）及第十一场赛事的四重彩及四连环合并彩池。