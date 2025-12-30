田泰安「超胜无敌」「管之友」

田泰安刚周末策骑「领创动力」赢得季内第十六场头马，周四元旦日赛事，他将策骑十驹上阵；翻查过去六年元旦日赛事，骑者在其中四次交出头马，上季更凭「手机表霸」捧走三级赛华商会杯。田泰安表示，跟所有骑师一样，希望能在今次赛事交出头马，在新一年有个好开始；今战坐骑之中，以「超胜无敌」和「管之友」最具争胜机会。

超胜无敌争取首捷

「超胜无敌」今仗帅权落在季初曾策骑牠上名的田泰安手上。

出战第十场三班千四米的「超胜无敌」，近两仗在潘顿胯下未能上名，今仗帅权落在季初曾策骑牠上名的田泰安手上。这匹游厩马在港五战暂未取胜，只曾在谷草一六五○米跑获亚军，但田泰安对牠都有一定憧憬：「我很高兴有机会再伙拍『超胜无敌』出赛，虽然牠暂以谷草一哩演出最佳，但季初亦曾在田草千四米跑第四，当时所负不远之余，在其前列过终点的『勇冠群英』和『春风万里』，其后再出都能赢马或上名，反映赛事水准不差。今战『超胜无敌』再跑千四米，赛前准备充足，理应有机会拼入前列，甚至有机会争取胜利。」

管之友最佳状态

「管之友」今场只要临场跑出水准，将是争胜分子。

列阵第五场四班二千米的贺厩「管之友」，季内两战未能上名，今回转战田草，田泰安分析说：「『管之友』近两仗皆所负不远，演出并不差，牠是一匹长途马，需要多操多跑才步入状态，相信经过这两场赛事后，状态已逐渐提升至最佳水平。今次牠列阵二千米，亦是其射程范围，即使对手不少，但只要临场跑出水准，仍是今场争胜分子。」

另外，田泰安表示出争第四场四班千二米的桂厩「伶俐骉驹」，上仗回到四班上阵，依然能够力拼得殿军，反映牠即使季内两捷后，在四班负轻磅上阵仍具威力；今战再跑千二米，继续以佳态迎战，凭路合和态勇之利，也有望走入前列。

文杰