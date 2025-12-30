「光年魅力」冀扬威华商会挑战杯

三级赛华商会挑战杯（1400米让赛）将于周四（1月1日）在沙田举行，总奖金高达四百二十万港元。由游达荣训练的「光年魅力」（132磅）经常在阵上展现出众实力，今次盼能再上层楼，首次摘下分级赛桂冠。

现年五岁的「光年魅力」隶属赵国明与肖冰名下，至今在港上阵十二次，所取得的五场头马悉数来自今次出争的沙田1400米赛事，而牠的评分已持续上升至目前的107分。

「光年魅力」出道至今已累积约一千零八十七万港元的奖金，而牠在港的五场头马均在潘顿胯下取得。此驹上月曾伙拍潘顿角逐总奖金高达五百三十五万港元的中银香港「私人财富」马会一哩锦标（1600米二级赛），最终取得第八名。这对人马组合今仗将继续合作，自第六档起步。

潘顿说：「马儿于最近十二个月持续进步，表现实在很好。牠至今已跑过两场一哩（1600米）赛事，证明未能应付途程，所以我们让牠回师更合发挥的1400米赛事。」

「光年魅力」于9月作今季首战，角逐总奖金高达四百二十万港元的三级赛庆典杯（1400米让赛），于沿栏竞跑时受阻，翌仗于11月9日在沙田以佳势攻下一项第二班赛事，其后再于上仗出争中银香港「私人财富」马会一哩锦标。

潘顿说：「但马儿的出闸表现将再次成为关键。牠总是起步不快，而赛驹到了这个阶段通常已知道要怎样做，但牠仍未做到。马儿令自己陷入艰难的处境，但牠必须跨过这一步。马儿的评分已达至现时的水平，若牠仍未能与对手同步出闸的话，那么争胜将会变得相当困难。」

潘顿今季合共出赛二百四十三次，目前以五十一场头马高踞骑师榜榜首，而他的季内累计奖金更达九千九百五十四万港元，逼近一亿港元大关。这位入选澳洲赛马名人堂的好手早前策骑「光年魅力」进行试闸，以第二名冲线。

潘顿说：「我觉得马儿正处勇态之中，而牠的试闸表现也佳。希望今仗的步速够快，让牠能够在适当时机发力上前争胜。」

潘顿至今在港合共取得一千九百二十九场胜仗，是历来赢得最多头马的香港骑师。他曾先后伙拍「小桥流水」（2011年）、「喜莲标致」（2013年）及「金钻贵人」（2023年）三度扬威华商会挑战杯。

除了「光年魅力」外，今届华商会挑战杯的参赛马还有「好友心得」（135磅）、「手机表霸」（134磅）、「包装天将」（133磅）、「永远美丽」（127磅）、「玩笑」（117磅）、「风再起时」（116磅）、「喜至宝」（116磅）、「舞林密码」（116磅）、「信心星」（115磅）、「风云武士」（115磅）及「得道猴王」（115磅）。

本周四（1月1日）沙田马场「好运1月1」赛马日合共编排十一场赛事，头场第五班松柏塱让赛（1600米）将于下午十二时三十分开跑。

当天的三T彩池将设一千万港元累积多宝，而马会将从营办者储备拨出一百万港元多宝至第一口孖T。

马会也会从多宝储备拨出合共二百万港元多宝，注入当天的华商会挑战杯（第八场）及第十一场赛事的四重彩及四连环合并彩池。