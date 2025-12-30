从化马场对廖康铭今季佳绩厥功甚伟

廖康铭今季踏入在港从练第三季，开季至今战绩彪炳。这位来自澳洲的资深练马师在港设厩首季取得三十一胜，2024/2025年度马季则增添四十四场头马，而他今季的成绩更上层楼，截至12月底已胜出二十六仗，暂列练马师榜次席。在12月20日沙田赛事中，他旗下的四岁新星「白鹭金刚」凭冲刺凌厉夺魁，为他带来在港的第一百场头马。

值得留意的是，廖康铭今季凭赛前曾置放在从化的马匹取得的头马数目暂时领先其他练马师。截至12月30日为止，在他今季取得的二十六场头马之中，有十七场来自在从化受训的赛驹，而最近一匹为他建功的从化受训马匹是「新意马」，该驹于12月27日以直领到底姿态胜出一项1650米泥地赛。

由此可见，从化马场对廖康铭马房的表现非常重要。廖康铭在从化设厩的日子尚短，但已充分利用当地的各种世界级设施。

廖康铭说：「从化马场提供多元化的训练设施，让练马师能以不同的方式及在不同的环境为马匹备战。当地的赛道及设施宁静得多，特别适合那些脾性不适合长驻沙田的马匹。」

「登山跑道、水中步行机及休养区等设施让马匹有更多放松的机会。牠们于训练时越能保持放松，便越有机会于赛日创造佳绩。」

廖康铭旗下不少马匹经常往返从化及香港两地，牠们通常于赛前两、三天回港，赛后随即运回从化。

廖康铭说：「约九成时间留在从化的马匹为我们带来极佳成绩。有些马匹的确更适合那里的环境，而『椒椒醒』就是最佳的例子。牠初期在沙田出赛时的表现未如理想，但当我们将牠运往从化后，牠的表现随即有进步，胜出四场赛事。牠在那里更为舒适自在，状态保持得更好，从而能持续在阵上发挥最佳水准。」

「椒椒醒」在从化马场前往试闸的起步点途中。

廖康铭一般会安排二十五至三十驹在从化受训。

他说：「这个数量对两地马房来说都很适合。我不会作出太多变动，因此有些马从未离开沙田，而另一些马则几乎常驻从化。当我评估过每匹马的特性后，就会维持最适合牠们的安排。」

廖康铭表示，在目前由他训练的各驹之中，以「骏跑得」今季自从化马场获益最多。

「马儿喜欢保持新鲜感，需要多样化的操练方式。牠在从化可以使用登山跑道及水中步行机，让头脑保持灵活。马儿容易厌倦重复的操练，但那里的多元化设施有助牠保持锐态。马儿今季的表现有所提升，现时已接近能胜出第二班赛事的水平。」

「骏跑得」在香港一出即胜。

廖康铭指安排马匹在从化受训还会令牠们更适应旅程、保持体重及更放松，并道出从化马场作为比赛场地的优点。

「从化马场是马会的重要资产。那里的跑道设计完善，让自任何一个档位出闸的马匹均有公平的竞争机会，而场地也时刻保持极佳状况。从化马场让马主、练马师及骑师皆能受惠，而日后它在香港赛马中的角色将越来越重要。」

