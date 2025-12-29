Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

幸运好礼「好运手提袋」迎新岁 共1.28亿港元多宝巨赏

马圈快讯
更新时间：16:20 2025-12-29 HKT
发布时间：16:20 2025-12-29 HKT

丰盛新一年由「好运1月1」赛马日开始

香港赛马会将于2026年1月1日星期四在沙田马场举行「好运1月1」赛马日，到场可获赠指定「好运手提袋」、大玩有奖游戏并观赏精彩赛事。马会特备合共1.28亿港元巨赏迎接新一年，包括于「好运1月1」赛马日特设多宝大赏，合共高达2,800万港元。香港居民及旅客到场同迎新年新气象，新年好事，由此开始！

1.28亿港元多宝巨赏迎2026


马会分别于2026年1月1 日及1月3日，特备共1.28亿港元巨赏，迎接新一年。「2026好运1月1」赛马日的三T彩池设1,000万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金有机会高达2,000万港元。
 
马会将从营办者储备拨出100万港元多宝至第一口孖T，预计10港元一注独中的彩金可获派600万港元。
 
马会亦会从多宝储备拨出共200万港元多宝，为当日三级赛 - 华商会挑战杯（让赛）（第8场）及第11场的四重彩及四连环合并彩池分别注入50万港元及150万港元。
 
另外，六合彩亿元新年金多宝搅珠将于1月3日（星期六）举行，奖券现于各投注渠道发售。


沙田马场场内活动精彩纷呈

当天全日共设11场赛事，沙田及跑马地马场将于上午10时30分开放入场，首场赛事定于下午12时30分开跑。当日公众于下午3时半或之前进入沙田及跑马地马场，可获赠指定「好运手提袋」一个，数量有限，派完即止。总奖金420 万港元三级赛华商会挑战杯让赛（1400 米）编为当天第8场赛事，下午4 时05 分开跑。

当天全日共设11场赛事，沙田及跑马地马场将于上午10时30分开放入场，首场赛事定于下午12时30分开跑。当日公众于下午3时半或之前进入沙田及跑马地马场，可获赠指定「好运手提袋」一个，数量有限，派完即止。
当天全日共设11场赛事，沙田及跑马地马场将于上午10时30分开放入场，首场赛事定于下午12时30分开跑。当日公众于下午3时半或之前进入沙田及跑马地马场，可获赠指定「好运手提袋」一个，数量有限，派完即止。

 
当天场内设多项精彩活动，焦点如下：
 
到「好赏食」楼下参与「好运由此起问答挑战 」，有机会获得指定冠军名驹收藏笔乙枝。名额500个，送完即止。
 

到「好赏食」楼下参与「好运由此起问答挑战 」，有机会获得指定冠军名驹收藏笔乙枝。名额500个，送完即止。
到「好赏食」楼下参与「好运由此起问答挑战 」，有机会获得指定冠军名驹收藏笔乙枝。名额500个，送完即止。

 
参与「沙田马场日日赏」有奖问答游戏，「马会投注三合一」应用程式用户在下午4时15分身处沙田马场范围，即可参与。首12名按指示最快提交正确答案的参加者，可获指定「嘉应高升」马蹄铁珍藏纪念镶画一幅。其后500名可获指定「赛马小联萌」挂饰一只。^
 
•         沙田马场第二座看台2M花园当天特设现场音乐环节，中午12时起DJ  Sarah Watts将于多个时段表演。

参与「沙田马场日日赏」有奖问答游戏，「马会投注三合一」应用程式用户在下午4时15分身处沙田马场范围，即可参与。
参与「沙田马场日日赏」有奖问答游戏，「马会投注三合一」应用程式用户在下午4时15分身处沙田马场范围，即可参与。

 
「马场有礼」当天推出多款「2026好运1月1」主题精品并推出指定优惠礼品套装，详情可参阅马场有礼网站。由2026年1月1日至1月31日期间，于「马场有礼」门店及网店，凡购买任何指定「好运1月1」主题精品，即可获赠指定襟针一个。+
 
位处沙田马场第二座看台、本季落成的新设施「连荟」以及全港首个四层数码赛马地标「天马驿」，数码科技与美食沉浸式体验尽在其中。「连荟」特设「传奇马廊」互动展区，到场可与传奇骏马虚拟互动，更有打卡必到的机械雕塑「骏马奔腾」！「天马驿」亦带来多重惊喜。3楼Fudo Town汇聚五大美食专区；4楼Izakaya则供应精致居酒屋美食；3M楼层设有AI打卡互动位及沉浸式体验，4M楼层则可挑战解谜游戏及化身骑师体验虚拟赛马世界，带来崭新马场体验。

「马场有礼」当天推出多款「2026好运1月1」主题精品，并推出指定优惠礼品套装，详情可参阅马场有礼网站。
「马场有礼」当天推出多款「2026好运1月1」主题精品，并推出指定优惠礼品套装，详情可参阅马场有礼网站。
位处沙田马场第二座看台、本季落成的新设施「连荟」以及全港首个四层数码赛马地标「天马驿」，数码科技与美食沉浸式体验尽在其中。
位处沙田马场第二座看台、本季落成的新设施「连荟」以及全港首个四层数码赛马地标「天马驿」，数码科技与美食沉浸式体验尽在其中。
「连荟」特设「传奇马廊」互动展区，到场可与传奇骏马虚拟互动，更有打卡必到的机械雕塑「骏马奔腾」！
「连荟」特设「传奇马廊」互动展区，到场可与传奇骏马虚拟互动，更有打卡必到的机械雕塑「骏马奔腾」！

入场及投注人士须年满十八岁，切勿沉迷赌博。活动详情请参阅有关宣传品及条款细则。图片只供参考，与礼品真实的外貌及颜色可能有差异。活动及优惠内容可能不时更改，香港赛马会保留最终决定权，恕不另行通知或提供赔偿。查询请致电香港赛马会热线1817或浏览活动网页。以上内容只供参考，并不构成任何建议，受赛马博彩规例及奖券规例约束。
 
*数量有限，派完即止。图片只供参考，与礼品真实的外貌及颜色可能有差异。
 
#指定冠军名驹收藏笔有不同款式，将随机派发，不设更换。名额500个，送完即止。活动受条款及细则约束，详情请参阅现场告示。
 
^活动受条款及细则约束，详情请参考「沙田马场日日赏」活动网页。
 
+货品及赠品数量有限，售 / 送完即止。

