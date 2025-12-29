柏宝儿子努力做复康治疗
发布时间：15:20 2025-12-29 HKT
骑师柏宝的儿子Tom于今年九月初在澳洲华利南浦马场策骑出赛时不幸堕马重伤，伤及T4脊髓骨，即使手部仍然维持活动，但大部分身体躯干和双腿已失去活动能力。
Tom年纪轻轻，遭受如此巨变和打击，令人无不感到心痛，犹幸Tom非常勇敢，坚强地面对逆境，每天积极接受复康治疗和训练。日前Tom Prebble在其社交平台分享他在自行车上做锻炼的相片，全力做好复康工作。
陈嘉甜
