潘顿参观本地艺术家画展
更新时间：11:08 2025-12-29 HKT
潘顿日前往中环大馆，欣赏女本地艺术家Sarah Tse（谢敏行）的个人画展，观赏她精心创作的艺术品。
其后潘顿分享了Sarah Tse的社交平台限时动态，该位女艺术家表示，十分荣幸冠军骑师潘顿能抽空到访参观其个人画展，她感到十分激动和难以置信，并对潘顿表达谢意。
陈嘉甜
