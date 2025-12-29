廖康铭手风回顺，刚周六凭「新意马」赢得今季第二十六捷，周四元旦赛事，其七匹参战马仍具实力，有机会增进帐重上榜首。廖康铭表示厩内质新马进展良好，将陆续出赛争取成绩，至于今次参赛马，他认为以「荣耀掌星」和「穿甲金鹰」两匹质新马最好。



「荣耀掌星」最近由骑师霍宏声主操多课并试闸，元旦将列阵于四班田草千六米，廖康铭说︰「马匹上季抵港，已有充足时间适应环境，所以至今季四岁踏入成熟期，第二次出赛便能上名。上仗牠排大外档及遇上慢步速，不合发挥而落第，但总已累积了更多出赛经验，对牠始终有帮助。加上复课后，马匹进一步加强操练，元旦将以更佳状态出赛，希望届时会有更好际遇，争取到在港的首场头马。」

「荣耀掌星」最近由骑师霍宏声主操多课并试闸，元旦将列阵于四班田草千六米。

「穿甲金鹰」上仗初出跑田草千二米得第六，落后头马「关键所在」二又四分一马位，周四增程跑千四米，廖康铭练者分析︰「『穿甲金鹰』今季状态进展良好，上场走势并非太差，倘若直路上能较早望空竞跑，应该会走得更接近。复课后，马匹的操练积极，早前试闸走势亦佳，状态比前有进步，今次增程跑千四米，以其来港前曾在同程赛事上名的往续计，相信可胜任，届时凭路合和态勇之利，有望走入前列。」

此外，廖康铭表示「晒冷」早具勇态，可是今季不是遇上强手，便是际遇欠佳，致使连场入位而未能赢马，如今再攻千二米，马匹的赛前准备仍充足，当然希望趁马勇而争取机会赢得胜利，届时定全力以赴。

特约记者：文杰

