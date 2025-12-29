潘明辉电台分享心路历程
更新时间：01:30 2025-12-29 HKT
发布时间：01:30 2025-12-29 HKT
发布时间：01:30 2025-12-29 HKT
有「火车潘」之称的本地骑师潘明辉刚周末2025年沙田终极一战以罗厩的「极上纱珑」赢马，而这一场头马是罗富全在港从练以来胜出的第500场头马，非常有意义。至于2026年沙田首次赛事，潘明辉将为「玩笑」、「飞轮霸」、「同有运」、「嘉应奇兵」、「仁者荃承」、「线路高高」、「怪兽叉烧」、「富贵驹」及「鼓浪飞凡」主辔，力争好成绩。
潘明辉周六晚，在他的社交平台限时动态分享了他近日接受商台的访问，分享这八年在香港从骑经历顺境逆境的心路历程，潘明辉坚持紧守岗位，做好自己，潘明辉的粉丝和有兴趣的马迷，不妨找回有关访问收听。
相片来源：潘明辉 ig
陈嘉甜
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT