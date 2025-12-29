潘明辉电台分享心路历程

有「火车潘」之称的本地骑师潘明辉刚周末2025年沙田终极一战以罗厩的「极上纱珑」赢马，而这一场头马是罗富全在港从练以来胜出的第500场头马，非常有意义。至于2026年沙田首次赛事，潘明辉将为「玩笑」、「飞轮霸」、「同有运」、「嘉应奇兵」、「仁者荃承」、「线路高高」、「怪兽叉烧」、「富贵驹」及「鼓浪飞凡」主辔，力争好成绩。

潘明辉周六晚，在他的社交平台限时动态分享了他近日接受商台的访问，分享这八年在香港从骑经历顺境逆境的心路历程，潘明辉坚持紧守岗位，做好自己，潘明辉的粉丝和有兴趣的马迷，不妨找回有关访问收听。

陈嘉甜