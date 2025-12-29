梁家俊新年初出坐骑多
更新时间：01:00 2025-12-29 HKT
发布时间：01:00 2025-12-29 HKT
梁家俊刚于二○二五年的最后一次赛事，凭「数字天文」和「宝进」起孖，表现出色。这位华人靓仔骑师多年来默默耕耘，当然希望在周四的元旦赛事可乘胜追击，年尾赢到年头。
梁家俊在元旦赛事，卜定「风再起时」、「幸运糖」、「表之梵星」、「表之无限」、「士登」、「荣耀盛甲」、「逆市奇爸」及「常多笑」共八驹，既获「表」系马主杨建文和文家良重用，骑齐「表之梵星」及「表之无限」两初出马，定想为这位大马主建功。另外，巫厩「幸运糖」亦初试啼声，最近一次试从化大闸更在俊仔胯下跑第一，试准而临随时即食。
陈嘉甜
