Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「志满同行」轻松补中

马圈快讯
更新时间：14:09 2025-12-27 HKT
发布时间：14:09 2025-12-27 HKT

上季尾转投文家良马房的「志满同行」，上场复岀遇上大冷马「香港仔」，结果不敌得第二后，今日原装配搭再跑同程，终于轻松赢马补中，文家良今季头马数字上升至十七场。

赛后练马师文家良说：「『志满同行』上场排外档，形势不利，走外叠蚀位，今场排一档，我想充分运用排一档的优势，请奥尔民不要摆太后，最理想是守在四、五位，结果马儿大胜三个马位，表现不错。『志满同行』上季在希斯马房时，可能仍然未成熟，水土不服，今季更为成长，加上评分有利，今季交回应有水准，希望马儿升上三班仍持续有好成绩。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
5小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
6小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:53
有片｜日本群马县60车串烧大车祸 烈燄冲天酿2死26伤 疑路面结冰引惨剧
即时国际
26分钟前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
7小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
18小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
20小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
15小时前
71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常
71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常
影视圈
2025-12-26 11:00 HKT