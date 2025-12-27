马场密探048｜「志满同行」轻松补中

上季尾转投文家良马房的「志满同行」，上场复岀遇上大冷马「香港仔」，结果不敌得第二后，今日原装配搭再跑同程，终于轻松赢马补中，文家良今季头马数字上升至十七场。

赛后练马师文家良说：「『志满同行』上场排外档，形势不利，走外叠蚀位，今场排一档，我想充分运用排一档的优势，请奥尔民不要摆太后，最理想是守在四、五位，结果马儿大胜三个马位，表现不错。『志满同行』上季在希斯马房时，可能仍然未成熟，水土不服，今季更为成长，加上评分有利，今季交回应有水准，希望马儿升上三班仍持续有好成绩。」