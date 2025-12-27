马场密探048｜「极上纱珑」罗富全500W

二○二五年最后一次赛事，今日在沙田马场举行，头场四班千四米条件赛，罗富全马房的「极上纱珑」越卖越热，开跑时赔率跌至二点一倍，结果由华将潘明辉一放到底轻松赢马，今场亦是罗富全从练以来第五百场头马。

罗富全凭「极上纱珑」取得在港第五百场头马，而此马是罗富全练马师团体马，成员廖龄仪是罗富全的衬家，因此这场头马对于练者来说，更具意义。

罗富全说：「『极上纱珑』今场负一三四磅，牠只有三岁马，并不容易，结果牠造出快时间取得连捷，表现比我预期中好，相信马儿的前景不错，升上三班负轻磅会更跑。」

罗富全又说：「『极上纱珑』成为我在港的第五百场头马，此马是练马师团体马，对我来来说，意义重大。而回顾我在港的五场头马中，我对难忘是在港第一场头马『铭记心中』，当时感觉真是刻骨铭心，因为当时不想给人睇低；另外，在港从练第二季赢国际赛及打吡，都是很难忘。我从练头几季表现不错，我正努力物色良驹，始终赢大赛是每一位练马师的梦想，但良驹可遇不可求，并非付高价便可买入靓马，需要运气，我会继续努力。 我十分感谢家人一直的支持，马房团队的努力付出，和马主的信任和支持，我会继续努力，希望赢大赛和更多头马。」

