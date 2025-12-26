田泰安「领创动力」「翘峰」

二○二五件最后一次赛事，田泰安将策骑九驹出赛，他表示对今季暂时的成绩尚算感到满意，希望今次赛事能够交出头马，然后迎接下星期新一年的元旦日赛事。至于胯下坐骑方面，他则认为以「领创动力」和「翘峰」两驹最具争胜机会。

领创动力再下一城

「领创动力」刚战在田泰安胯下取得在港首场胜利。

沈厩「领创动力」自前季服役以来，一直未能交出头马，直至刚战作第二十七次上阵，才在田泰安胯下跑泥地中距离赛取得在港首场胜利。明日此驹列阵第四场跑泥地千八米，骑者认为可以再下一城。「『领创动力』早前曾在泥地中距离跑得接近，所以刚战再跑一哩能赢马补中，实乃意料之内，今次牠跑更长路程，以其赢马的轻松姿态，应该可以扳到，何况牠具备前速和跑法主动，向来都占有优势，所以有望在此再捷。」田泰安说。

翘峰千四正宗

「翘峰」上仗在田草千四米得亚军。

今季转投桂厩的「翘峰」，上仗在田草千四米得亚军，如今人马再跑同程，田泰安说：「『翘峰』在桂福特的悉心料理下，健康逐渐回复正常，阵上演出亦随之愈来愈好，上仗只是败在强手『首饰悟空』的蹄下，本身演出已在水准之上，复课后马儿操练正常，状态维持在作战水平，今次再跑最正宗的千四米，负磅跟上场一样，即使同场对手实力不弱，但『翘峰』继续以佳态迎战，可望再发挥本身的最佳水准，并走入前列一席。」

此外，田泰安表示早前过档姚厩「超写意」试闸，马儿全程走势不差，个人对其表现十分满意。上场此驹角逐直路赛后上得第四，表现不俗。赛后马儿加强操练，状态全面提升，今次牠再跑直路赛，相信届时可望交出更佳走势，以此驹的质素及近期状态，有足够条件走入三甲归来。

文杰