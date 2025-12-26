独家猛料│丁永强欣赏伍鹏志

伍鹏志是香港年轻的华人练马师，若要数练者的招牌马，「我为您」在港取得六捷，肯定榜上有名，伍鹏志练马功力备受赞赏。

「我为您」马主丁永强十分欣赏伍鹏志，同主马「我做到」在伍鹏志的训练下，在港暂时也取得四场头马，表现十分出色。丁永强的生力军「我最好」将在周末初次登场，角逐第二场四班千二米，相信伍鹏志都希望能为这位忠实马主再度建功。

按图睇有关相片：

陈嘉甜