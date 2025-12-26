独家猛料│丁永强欣赏伍鹏志
更新时间：14:13 2025-12-26 HKT
发布时间：14:13 2025-12-26 HKT
发布时间：14:13 2025-12-26 HKT
伍鹏志是香港年轻的华人练马师，若要数练者的招牌马，「我为您」在港取得六捷，肯定榜上有名，伍鹏志练马功力备受赞赏。
「我为您」马主丁永强十分欣赏伍鹏志，同主马「我做到」在伍鹏志的训练下，在港暂时也取得四场头马，表现十分出色。丁永强的生力军「我最好」将在周末初次登场，角逐第二场四班千二米，相信伍鹏志都希望能为这位忠实马主再度建功。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT