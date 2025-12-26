独家猛料│叶钢华新贵「华丽」登场
沈集成练马功力深厚，香港马王「浪漫勇士」在成哥的悉心训练下在香港、澳洲、日本、杜拜都赢过级际赛，除了「浪漫勇士」实力强横外，亦尽显沈沈集成的功架。沈集成一直深受马主支持，其中包括「华丽」系马主叶钢华。
叶钢华与沈集成很夹，双方合作愉快，携手交出亮丽的成绩，如现役的「华丽再胜」、已退役的「华丽登场」、「华丽再现」等在沈集成的训练下接二连三交出头马。叶钢华养马运不错，明日他的生力军「华丽再赢」将初次登场，角逐头场四班千四米，有备而来，或一出即郁手。
