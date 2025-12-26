Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「友福」系三驹分途出击

更新时间：13:41 2025-12-26 HKT
发布时间：13:41 2025-12-26 HKT

「友福」系苏永强是香港马圈资深马主，大约在八七年开始养团体马，九十年代起以个人名义养马，近年喜用「友福」两字替旗下马匹命名。

本周末沙田赛事，「友福」系三驹分头出击，各配上不同骑师，分别是第二场的「天天友福」配杨明纶；第七场的「年年友福」配田泰安；以及第十场的「帅帅友福」则由纪仁安主辔，这三匹「友福」系马全力为苏永强争取佳绩。

陈嘉甜
 

