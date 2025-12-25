Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

班德礼「紫荆盛势」「添开心」

班德礼自上月三十日伙拍「康乐高球」胜出今季第十场头马后，手风随即转沉，本月暂时未再添头马进帐，周六是本年最后一个赛马日，班德礼共获七匹坐骑，且普遍实力不弱，他当然希望可以取得佳绩，其中「紫荆盛势」及「添开心」两驹近绩良好，均具一定胜望。

紫荆盛势争取首捷

出争第十场三班千二米的罗厩「紫荆盛势」，为四岁澳洲自购马，在当地跑过两仗获冠亚各一，来港后季内两战也跑得接近，先在田草一千米直路赛跑第六名，上仗增程至田草千二米更杀入一席冷位，只输给头马「天赐喜」个多马位跑获季军，明显状态已到位。

周六「紫荆盛势」续配班德礼上阵，骑者直言有一定憧憬：「『紫荆盛势』出赛经验不多，但抵港后适逢踏入四岁成熟期，故适应环境甚速，两次上阵均走得接近，近期先后快跳及试闸，状态和成熟程度均见进步，周六『紫荆盛势」再跑千二米，即使同场对手实力甚强，但以其现时进度，相信届时能有进步表现，有力争取在港首场头马。」

添开心状态回勇

至于出战第八场三班一千米的伍厩「添开心」，在港已累积五场头马，论班底稍高于同场对手，且上季曾在直路赛取胜，可算路有专长；这匹六岁马身强体壮，今季已七度上阵，且近六战均跑获奖金，属于忠心鐡马一族。

上仗「添开心」配班德礼出战谷草一千米，仅败给「烛光晚餐」跑获一席亚军；今番转争田草一千米，班德礼指此马近期状态回勇，评分已下调至有利水平，故近仗能接连上名，上仗在谷草一千米跑获亚军，表现已算及格，如今转战另一赢马路程，只负一二○磅上阵，理应可再次跑出水准，希望届时可再走入三甲，若能赢马更最好不过。

文杰

